Сомнолог Полуэктов назвал правила здорового сна

Сомнолог Михаил Полуэктов посоветовал соблюдать режим, отказаться от гаджетов перед сном и не игнорировать частые пробуждения, сообщает aif.ru .

Большинству людей не нужно подстраивать биоритмы под образ жизни «жаворонков». По словам Полуэктова, генетических «сов» немного, а около 80% людей могут менять режим в зависимости от обстоятельств.

Сомнолог отметил, что дневной сон продолжительностью 20-30 минут полезен даже при полноценном ночном отдыхе. Он улучшает концентрацию, способность рассуждать и запоминать информацию, передает RT.

Сон состоит из циклов примерно по полтора часа, поэтому краткие пробуждения ночью могут быть нормой. Однако если человек часто осознает, что просыпается, ему стоит обсудить проблему с врачом.

Полуэктов посоветовал ложиться и вставать в одно время, не пользоваться гаджетами за два часа до сна, отказаться вечером от кофеина и алкоголя. Спальню следует затемнять и проветривать, а физическую активность переносить на более раннее время.

Эксперт добавил, что во сне нельзя усвоить новую информацию извне, но отдых помогает закрепить уже изученное. Эксперименты с дробным сном позволяют сократить его длительность, однако такой режим трудно соблюдать постоянно.