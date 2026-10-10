Китаец дожил до 101 года и назвал своим секретом колу, массажное кресло и отдых

Sohu: китаец дожил до 101 года и назвал своим секретом колу и массажное кресло

Один из долгожителей Китая — 101-летний Лу Шицзэн — раскрыл секрет долголетия. Житель города Вэньлин поделился своими пищевыми привычками, в числе которых употребление колы и спрайта, сообщил портал Sohu .

«Садитесь в массажное кресло два раза в день — утром и вечером. Ложитесь спать после еды в пять часов вечера, просыпайтесь в четыре часа утра. Полежите до шести часов и вздремните в полдень», — говорится в публикации.

Шицзэн добавил, что у него дома хранятся упаковки с кока-колой и спрайтом, причем в последний он добавляет лед и немного белого вина. Кроме того, он питается крабами, креветками и свининой. Любит арбузы и мандарины.

Пенсионер раскрыл свой код долголетия — «следовать зову сердца, хорошо питаться и отдыхать».

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