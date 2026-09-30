Сомнологи назвали худшее время для отхода ко сну

Худшим временем отхода ко сну назвали период после полуночи. Об этом сомнологи Алекс Димитриу и Челси Роршайб рассказали изданию Eating Well .

Врачи пришли к выводу, что время отхода ко сну после полуночи нарушает циркадные ритмы организма, а также влияет на критически важные фазы сна. Все это, по мнению сомнологов, может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем.

Врачи заявили, что люди, которые регулярно засыпают после 24:00, больше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения, а также проблемам с нейронной системой. Также позднее засыпание может вылиться в хроническую бессонницу.

Продолжительный дневной сон, особенно ближе к вечеру, может негативно повлиять на здоровье. Сон должен длиться 15-20 минут, либо час-полтора, чтобы пройти весь цикл глубокого сна, рассказал невролог Алексей Данилов.