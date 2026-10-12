Сомнолог назвал чай, который мешает заснуть

Крепко заваренный чай с высоким содержанием кофеина может спровоцировать бессонницу. Об этом врач-сомнолог клиники «Медицина» Максим Новиков рассказал Lenta.ru.

Он пояснил, что количество кофеина зависит от вида чая: в обычной чашке черного его около 40–70 милиграммов, зеленого — 20–45 милиграммов, белого — 15–40 милиграммов.

«Потенциально сильнее всего негативно влияет на сон не какой-то конкретный сорт, а любой крепко заваренный чай с высоким содержанием кофеина», — предупредил Новиков.

Если чай по вечерам мешает уснуть, врач рекомендовал отказаться от кофеина как минимум за шесть часов до сна. Людям, особенно чувствительным к нему, стоит сделать перерыв еще продолжительнее. Однако универсального правила для всех нет: если чай не влияет на засыпание, ориентироваться нужно на собственные ощущения.

Ранее клинический фармаколог Мария Костылева рассказала, что на сон также может влиять время приема лекарств.