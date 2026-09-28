Более 10 млн россиян прошли бесплатную репродуктивную диспансеризацию

В России в 2026 году более 10 миллионов человек по полису ОМС прошли репродуктивную диспансеризацию. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

«За период январь–июль текущего года репродуктивную диспансеризацию по ОМС уже прошли 10,1 миллиона человек, это в 2,3 раза выше аналогичного периода 2024 года», — уточнили в фонде.

Диспансеризация проводилась в два этапа. На первом предусмотрен базовый скрининг.

Акушер-гинеколог осматривал женщин, а также делал ПЦР-исследование на инфекции органов малого таза для пациенток 18 до 29 лет. Женщинам с 21 года до 49 лет — определение ДНК вируса папилломы человека и цитологическое исследование, если тест оказался положительным. Мужчин осматривал уролог или специально подготовленный хирург.

Второй этап назначали только по показаниям, так как на нем проводятся углубленные исследования, в том числе ПЦР, УЗИ, спермограмма.

Ранее в Серпухове более 250 жителей прошли диспансеризацию в День семейного здоровья.