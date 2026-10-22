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    Дмитриев согласился с мнением Уиткоффа по перспективам сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил, что Россия и США за столом переговоров творят будущее

    Фото: РИА «Новости»

    Возобновление сотрудничества между Россией и США имеет большие перспективы. Сев за стол переговоров, страны взяли ответственность за будущее. Об этом заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Он опубликовал выступление спецпосланника президента США Стивена Уиикоффа в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат заявил, что деловое и экономическое сотрудничество между странами стало примером больших возможностей в будущем.

    Дмитриев согласился с мнением американского коллеги. По его мнению, за столом переговоров решается будущее.

    «Мы создаем будущее прямо сейчас», — заявил глава РФПИ.

    Встреча Путина с Уиткоффом в Константиновском дворце продлилась около трех часов. Спецпосланник США по вопросам мира Джаред Кушнер по ее итогам заявил о достижении обнадеживающего прогресса.

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