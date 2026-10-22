Дмитриев согласился с мнением Уиткоффа по перспективам сотрудничества России и США
Дмитриев заявил, что Россия и США за столом переговоров творят будущее
Возобновление сотрудничества между Россией и США имеет большие перспективы. Сев за стол переговоров, страны взяли ответственность за будущее. Об этом заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Он опубликовал выступление спецпосланника президента США Стивена Уиикоффа в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат заявил, что деловое и экономическое сотрудничество между странами стало примером больших возможностей в будущем.
Дмитриев согласился с мнением американского коллеги. По его мнению, за столом переговоров решается будущее.
«Мы создаем будущее прямо сейчас», — заявил глава РФПИ.
Встреча Путина с Уиткоффом в Константиновском дворце продлилась около трех часов. Спецпосланник США по вопросам мира Джаред Кушнер по ее итогам заявил о достижении обнадеживающего прогресса.