Дмитриев согласился с мнением Уиткоффа по перспективам сотрудничества России и США

Дмитриев заявил, что Россия и США за столом переговоров творят будущее

Возобновление сотрудничества между Россией и США имеет большие перспективы. Сев за стол переговоров, страны взяли ответственность за будущее. Об этом заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он опубликовал выступление спецпосланника президента США Стивена Уиикоффа в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат заявил, что деловое и экономическое сотрудничество между странами стало примером больших возможностей в будущем.

Дмитриев согласился с мнением американского коллеги. По его мнению, за столом переговоров решается будущее.

«Мы создаем будущее прямо сейчас», — заявил глава РФПИ.

Встреча Путина с Уиткоффом в Константиновском дворце продлилась около трех часов. Спецпосланник США по вопросам мира Джаред Кушнер по ее итогам заявил о достижении обнадеживающего прогресса.