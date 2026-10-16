Захарова пообещала испепеляющий ответ в случае агрессии против Калининградской области

В НАТО вынашивают планы агрессии на Калининградскую область, рассказала представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что на Варшавского форуме альянса 12 октября прозвучал доклад «Теория победы: как нам достичь военного успеха в сдерживании и обороне от России». А польский генштаб написал детальный сценарий нападения на Калининградскую область, вплоть до типов применяемого оружия и маршрутов наступления.

Эти разработки Захарова сравнила с планом «Барбаросса 2.0»?

«Любой акт вооруженного вероломства в отношении Калининградской области повлечет за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России», — напомнила представитель МИД позицию главы ведомства Сергея Лаврова и президента Владимира Путина. Она подчеркнула, что такая война окажется очень короткой.