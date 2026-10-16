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    Путин заявил, что Киеву стоило подумать о последствиях ударов по маркетплейсам

    Фото: РИА «Новости»

    Киевскому режиму стоило подумать над последствиями, прежде чем начинать атаки на логистические центры маркетплейсов в России. Об этом на форуме «Деловая Россия» заявил президент Владимир Путин, его слова передала пресс-служба Кремля.

    «Они сделали первый шаг. Мы начали отвечать. Сейчас и по энергетике тоже так же пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам и так далее. Они начали. Не надо было начинать. Прежде, чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать о последствиях», — заявил российский лидер.

    Путин добавил, что получая ответные удары по критической инфраструктуре в ответ, Украина бежит жаловаться европейским спонсорам.

    В конце августа кабинет министров утвердил меры поддержки для предпринимателей, пострадавших от ударов по складам Wildberries. Бизнесмены получат годовую отсрочку по налогам и страховым взносам.

    Летом киевский режим начал массовую атаку на логистические центры российских маркетплейсов. Под удар попали склады Wildberries и Ozon. Осенью ВСУ атаковали центры обмена данных, пострадал «Яндекс» и Сбербанк. Все сервисы оперативно восстановили.

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