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    «Вредит американцам». Советник Трампа призвал открыть глаза на суть Зеленского

    Советник Брусевиц: Зеленский подрывает авторитет Трампа и вредит американцам

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Украины Владимир Зеленский два дня назад назвал американского лидера Дональда Трампа слабым, а потом ВСУ атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, навредив тем самым и главе Белого дома, и народу США. Советник Трампа, политический консультант Алекс Брусевиц написал об этом в соцсети X.

    «Давайте перестанем притворяться, что он хороший союзник. Если Вы еще поддерживаете с ним связь, то вам стоит сказать ему, чтобы он прекратил подрывать [авторитет] Трампа и вредить всему американскому народу своими действиями», — заявил он.

    Так Брусевиц отреагировал на публикацию журналистки Лоры Лумер, написавшей, что Зеленский хвалил Трампа, когда она брала у него интервью.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Россию. Им требуется время на согласование с Украиной и европейцами единого предложения по переговорам с Москвой.

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