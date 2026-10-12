«Вредит американцам». Советник Трампа призвал открыть глаза на суть Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский два дня назад назвал американского лидера Дональда Трампа слабым, а потом ВСУ атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, навредив тем самым и главе Белого дома, и народу США. Советник Трампа, политический консультант Алекс Брусевиц написал об этом в соцсети X .

«Давайте перестанем притворяться, что он хороший союзник. Если Вы еще поддерживаете с ним связь, то вам стоит сказать ему, чтобы он прекратил подрывать [авторитет] Трампа и вредить всему американскому народу своими действиями», — заявил он.

Так Брусевиц отреагировал на публикацию журналистки Лоры Лумер, написавшей, что Зеленский хвалил Трампа, когда она брала у него интервью.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Россию. Им требуется время на согласование с Украиной и европейцами единого предложения по переговорам с Москвой.