Шведский самолет-разведчик шесть часов летал над Черным морем

Шведский самолет радиолокационной разведки провел шесть часов над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, борт Gulfstream S102B Korpen утром вылетел с аэродрома в Бухаресте. Затем он курсировал над южной частью акватории с запада на восток и обратно.

Самолет находился на высоте около 13 километров. В воздушное пространство прибрежных государств он не заходил. Сейчас борт возвращается на аэродром вылета.

Источник отметил, что такие полеты идут ежедневно с понедельника. Накануне Gulfstream почти семь часов работал над Черным морем вместе с самолетом-разведчиком НАТО Bombardier Artemis II. Полет двух разведчиков тогда назвали редким случаем.

В конце сентября еще один самолет-разведчик Североатлантического альянса заметили у границ Калининградской области.