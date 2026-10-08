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    Шведский самолет-разведчик шесть часов летал над Черным морем

    Стоп-кадр видео Youtube
    Фото: Стоп-кадр видео Youtube

    Шведский самолет радиолокационной разведки провел шесть часов над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

    По его словам, борт Gulfstream S102B Korpen утром вылетел с аэродрома в Бухаресте. Затем он курсировал над южной частью акватории с запада на восток и обратно.

    Самолет находился на высоте около 13 километров. В воздушное пространство прибрежных государств он не заходил. Сейчас борт возвращается на аэродром вылета.

    Источник отметил, что такие полеты идут ежедневно с понедельника. Накануне Gulfstream почти семь часов работал над Черным морем вместе с самолетом-разведчиком НАТО Bombardier Artemis II. Полет двух разведчиков тогда назвали редким случаем.

    В конце сентября еще один самолет-разведчик Североатлантического альянса заметили у границ Калининградской области.

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