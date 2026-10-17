Путин поздравил президента Индонезии с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил своего индонезийского коллегу Прабово Субианто с 75-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для развития Индонезии и защиты ее интересов на мировой арене», — отметил российский лидер.

Он высоко оценил принципиальный настрой Субианто на дальнейшее укрепление дружественных отношений между двумя странами.

Глава России подчеркнул, что плодотворные контакты с лидером Индонезии способствуют сотрудничеству в рамках ООН, БРИКС, диалога Россия — АСЕАН и других многосторонних структур.

Путин подтвердил намерение продолжать совместную работу ради обеспечения международной стабильности и безопасности.

В 2026 году Прабово Субианто стал главным гостем XI Восточного экономического форума. Президент России на сессии назвал Индонезию ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии.