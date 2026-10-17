Новак описал ситуацию с нефтью на мировом рынке

Новак: страны скоро не смогут брать нефть из запасов для стабилизации рынка

Странам становится все сложнее брать нефть из своих запасов, чтобы сдержать рост цен и покрыть нехватку поставок на мировом рынке. О ситуации с энергоносителями рассказал в эфире «Соловьев Live» вице-премьер России Александр Новак.

Проблемы с топливом спровоцировал конфликт у Ормузского пролива. Из-за перекрытия этого важного торгового пути рынок ежедневно недополучает примерно шесть миллионов баррелей нефти.

При этом у стран Организации экономического сотрудничества и развития есть резервы энергоносителей. Но часть этих объемов использовать нельзя: государствам нужно сохранять определенные объемы нефти и держать стратегический запас.

Ситуацию с нефтью моментально не исправит даже немедленное открытие Ормузского пролива. Страны воспользуются энергоносителями из этого источника, чтобы пополнить хранилища. В результате цены на нефть снова вырастут.

В субботу, 17 октября, Новак также сообщил об отгрузке первого танкера с российской нефтью на мировой рынок.