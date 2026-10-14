Высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о России заставляют усомниться в его когнитивных способностях. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Я прочитала слова главы МИД ФРГ, что у России нет ценностей и она хочет продлить экспансию в отношении Западной Европы», — отметила она.

По словам Захаровой, когнитивные способности людей, занимающих подобные должности, вызывают большие вопросы.

Дипломат напомнила, что Россия много раз возрождалась как страна, союз народов и этносов после набегов тех же западных держав, пытавшихся ее уничтожить. Она предположила, что такими заявлениями Вадефуль скорее пытается устрашить собственное население.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Германии нет собственного мнения по вопросам внешней политики. Это в очередной раз подтвердила встреча главы немецкого МИД с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.