Путин раскрыл детали разговора с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора значительное внимание уделили обсуждению перспективам урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», — заявил российский лидер.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили положение дел в мировой энергетике. Москва подтвердила, что готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки, что позитивно отразится на глобальной экономике.

Также лидеры России и США подтвердили договоренность о продолжении личных контактов. Кроме того, продолжится сотрудничество между администрациями глав государств, спецслужб и других ведомств.

Ранее Трамп сообщил об успешном разговоре с Путиным. Американский Минфин по поручению главы Белого дома уже выдал временную генеральную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.