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    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Путин обсудил с Трампом Украину и поставки российских нефтепродуктов

    Фото: РИА «Новости»

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора значительное внимание уделили обсуждению перспективам урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «Значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», — заявил российский лидер.

    Кроме того, Путин и Трамп обсудили положение дел в мировой энергетике. Москва подтвердила, что готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки, что позитивно отразится на глобальной экономике.

    Также лидеры России и США подтвердили договоренность о продолжении личных контактов. Кроме того, продолжится сотрудничество между администрациями глав государств, спецслужб и других ведомств.

    Ранее Трамп сообщил об успешном разговоре с Путиным. Американский Минфин по поручению главы Белого дома уже выдал временную генеральную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

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