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    Кушнер сообщил об «обнадеживающем прогрессе» на переговорах по Украине

    Кушнер: переговоры по Украине носят конструктивный характер

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Зять президента США Джаред Кушнер заявил об «обнадеживающем прогрессе» в переговорах по Украине. Об этом американский переговорщик написал в соцсети X.

    «Обнадеживающий прогресс за последние несколько дней. <…> Впереди еще предстоит большая работа, но у нас есть реальная возможность выйти за рамки этой войны и создать основу для прочного мира, безопасности и процветания на поколения вперед», — подчеркнул он.

    Кушнер также отметил, что он и специальный посланник президента США Стив Уиткофф благодарны Дональду Трампу за его лидерство. Кроме того, выразил благодарность украинским, европейским и российским коллегам за конструктивное участие в переговорах.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве высоко оценивают вклад Уиткоффа и Кушнера в урегулирование конфликта на Украине.

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