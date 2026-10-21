Без Кушнера, но с планом. Зачем Уиткофф прилетел в Россию в девятый раз

Утром 21 октября спецпосланник США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. В Пулкове его встретил Кирилл Дмитриев — спецпредставитель России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Американский переговорщик прибыл в Северную столицу из Осло, где накануне провел консультации с главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом. Что известно о девятом по счету визите Уиткоффа в Россию и какие результаты он может принести — в материале 360.ru.

Встреча Уиткоффа и Путина в Константиновском дворце Программу визита спецпосланника Соединенных Штатов приоткрыл помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин примет американского гостя в Константиновском дворце, их беседа состоится в первой половине дня. Встречу согласовали за несколько дней до приезда Уиткоффа. Главной темой снова стало урегулирование конфликта на Украине.

Переговоры по украинскому урегулированию, естественно, интегральная часть сегодняшней программы. Юрий Ушаков

В беседе принял участие и встретивший Уиткоффа в аэропорту Кирилл Дмитриев. А вот Джаред Кушнер — постоянный спутник американского переговорщика в последних поездках — на этот раз не прилетел по состоянию здоровья. По информации Axios, зять президента США Дональда Трампа заболел гриппом. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кушнер присоединился к переговорам удаленно.

Фото: РИА «Новости»

Девять визитов: как менялась миссия Уиткоффа За полтора года поездки Стива Уиткоффа в Россию в качестве спецпосланника Трампа прошли путь от решения вопросов об обмене заключенными до обсуждения контуров мирного урегулирования украинского кризиса. Каждый визит привносил свои детали. Февраль 2025 года. Первый приезд, состоявшийся 11 февраля прошлого года, связан с судьбой американца Марка Фогеля, отбывавшего в России наказание за контрабанду наркотиков. Его помиловали, а затем обменяли на российского гражданина Александра Винника, обвиненного в кибепреступлениях на территории Соединенных Штатов. По информации газеты The Washington Post, встреча Уиткоффа и Путина продолжалась три часа, однако в Кремле это официально не подтвердили. Март 2025 года. Второй визит произошел чуть больше чем через месяц — 13 марта. Он был посвящен обсуждению идеи временного прекращения огня на Украине, которую выдвинули Вашингтон и Киев после долгих консультаций в Саудовской Аравии. По итогам встречи в Кремле сообщили, что Путин передал через Уиткоффа послание для Трампа. Также в качестве подарка американскому президенту направили портрет кисти Никаса Сафронова.

Апрель 2025 года. Тогда спецпосланник США прилетел в Санкт-Петербург. В Президентской библиотеке имени Ельцина на Сенатской площади 11 апреля состоялись контакты в закрытом формате, продлившиеся около четырех с половиной часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу продолжением дипломатической работы России и США и призвал не ждать от нее прорывов. Тем не менее глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры как продуктивные. Между делами Уиткофф успел осмотреть Исаакиевский собор и Большую хоральную синагогу. В том же месяце, 25 апреля, состоялся четвертый визит американского переговорщика. На этот раз он прилетел в российскую столицу, где провел трехчасовую беседу с Путиным. На ней затрагивалась тема возможности возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. При этом накануне агентство Reuters обнародовало список предложений Трампа. Из него следовало, что Вашингтон якобы готов де-юре признать Крым российским, а Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон — территорией России де-факто, снять с Москвы санкции и отказать Украине в членстве в НАТО. Август 2025 года. Пятый приезд Уиткоффа состоялся перед саммитом Путина и Трампа на Аляске. Ушаков тогда охарактеризовал разговор как «весьма полезный», отметив обмен сигналами по вопросами Украины. В свою очередь, в Вашингтоне госсекретарь Марко Рубио заявил, что понимание позиций Москвы улучшилось.

Фото: Пресс-служба Кремля

Декабрь 2025-го и январь 2026 года. Шестой и седьмой визиты — 2 декабря и 22 января — прошли при участии Джареда Кушнера. На этих консультациях продолжили обсуждение американского плана урегулирования кризиса. В январе к переговорам также подключался старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Сентябрь 2026 года. Восьмой визит запомнился встречей 5 сентября в Красной гостиной Большого Кремлевского дворца, которая длилась более трех часов. На время этого визита Россия и Украина по договоренности приостановили взаимные удары. Покинув Москву, Уиткофф и Кушнер отправились в Киев. Нынешний приезд 21 октября стал девятым по счету. Что стоит за девятым визитом Уиткоффа в Россию По словам политолога Малека Дудакова, логика этой поездки Уиткоффа, прилетевшего в Санкт-Петербург из Осло, очевидна: американский переговорщик привез в Россию некий сводный план — то, что коллективный Запад готов предложить Москве. Однако, как отметил собеседник 360.ru, позиция спецпосланника США осложняется тем, что единого плана по факту не существует. «Есть план американцев, который не так давно утекал в прессу: заморозка конфликта, предоставление Украине гарантий на уровне пятой статьи Устава НАТО, смягчение санкций в отношении России и так далее. Есть план европейцев, более ястребиный: замораживаем конфликт, принимаем Украину в альянс. Они друг с другом в полной мере не сочетаются. И конечно же, вызывают очень много вопросов с нашей стороны, потому что не в полной мере удовлетворяют нашим требованиям», — пояснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Дудаков напомнил о том, что стоит за российской позицией и почему западные проекты пока не дотягивают до нее.

Нам нужна демилитаризация Украины по итогам конфликта, чтобы больше не было угрозы России. Также нужно освобождение всех территорий в рамках наших конституционных границ. Это некий базовый минимум, о котором можно было бы говорить. Поэтому тут, конечно, возникают вопросы по поводу перспектив этих самых переговоров. Малек Дудаков

Фактор выборов: почему торопится Трамп Еще одна переменная, которая осложняет всю картину, — внутриполитическая ситуация в США. До выборов в конгресс остается около двух недель, и опросы пока не в пользу республиканцев. «В этой связи позиции Трампа могут пошатнуться. И возникает вопрос: в какой мере он будет готов и будет ли у него возможность продвигать те или иные решения в Соединенных Штатах, даже если мы не берем Европу», — отметил политолог. По словам собеседника 360.ru, даже если Белому дому удастся договориться с Москвой, конгресс под контролем демократов вряд ли ратифицирует соглашение. А значит, у нынешней американской администрации остается все меньше пространства для маневра — и все больше желания успеть совершить внешнеполитический прорыв.

Фото: White House

Европа и Украина сделали ставку на демократов Отдельно политолог отметил позицию Европы и Киева. По мнению Дудакова, они не только не спешат помогать Трампу, но и откровенно ждут смены власти в Вашингтоне.

То, как проходили переговоры американцев и с европейцами, и с украинцами, показывает, что ни те, ни другие не готовы помогать Трампу накануне выборов. Они дожидаются победы демократов, надеясь, что с ними будет проще договориться.

Однако, как подчеркнул эксперт, такая ставка может оказаться просчетом: недооценивать возможности Трампа даже в ослабленном состоянии не стоит. «Если нам удастся о чем-то договориться с администрацией Трампа, следующим вопросом будет то, насколько удастся самому Трампу заставить смириться с этим всем и европейцев, и украинцев», — заключил Дудаков.