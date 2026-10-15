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    Мирошник потребовал изучить факты пыток российских военнопленных на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Факты пыток российских военнопленных на Украине необходимо изучить. Такое требование выдвинул на неформальном заседании СБ ООН посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Трансляцию встречи вел телеграм-канал Постпредства РФ при ООН.

    Мирошник рассказал, что российские военнопленные, вернувшиеся с Украины, жаловались на пытки и издевательства в «тюрьме». Пострадавшие отмечали применение практически средневековых пыток вкупе с нечеловеческими условиями содержания.

    «Мы требуем, чтобы приведенные, описанные и представленные вам факты стали предметом тщательного изучения, а миссии правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольной киевскому режиму [территории]), приложили максимум усилия для получения доступа к местам незаконного содержания российских военнопленных», — заявил посол.

    В начале октября стал известен случай, когда на российском военнопленном взорвали начиненный взрывчаткой GPS-ошейник. Солдата пытались заставить стать смертником и подорвать позиции своих войск.

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