Мирошник потребовал изучить факты пыток российских военнопленных на Украине

Факты пыток российских военнопленных на Украине необходимо изучить. Такое требование выдвинул на неформальном заседании СБ ООН посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Трансляцию встречи вел телеграм-канал Постпредства РФ при ООН.

Мирошник рассказал, что российские военнопленные, вернувшиеся с Украины, жаловались на пытки и издевательства в «тюрьме». Пострадавшие отмечали применение практически средневековых пыток вкупе с нечеловеческими условиями содержания.

«Мы требуем, чтобы приведенные, описанные и представленные вам факты стали предметом тщательного изучения, а миссии правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольной киевскому режиму [территории]), приложили максимум усилия для получения доступа к местам незаконного содержания российских военнопленных», — заявил посол.

В начале октября стал известен случай, когда на российском военнопленном взорвали начиненный взрывчаткой GPS-ошейник. Солдата пытались заставить стать смертником и подорвать позиции своих войск.