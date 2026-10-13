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    Навроцкий признал, что поляков пугают войной ради политических целей

    Фото: 360.ru

    Жителей Польши пугают войной ради политических целей, заявил президент страны Кароль Навроцкий. Об этом сообщил ТАСС.

    «Я испытываю некоторое недовольство в отношении безответственных политиков, которые пугают поляков войной исключительно из политических соображений и ради повышения рейтингов», — отметил Навроцкий.

    По словам президента, премьер-министр Польши Дональд Туск навредил стране своими заявлениями об ожидании конфликта с Россией в ближайшие месяцы и сомнениями в гарантиях НАТО. Он подорвал позицию своего государства среди союзников.

    В сентябре Туск заявил, что ждет эскалации конфликта с Россией, в том числе на своей территории.

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