Жителей Польши пугают войной ради политических целей, заявил президент страны Кароль Навроцкий. Об этом сообщил ТАСС .

«Я испытываю некоторое недовольство в отношении безответственных политиков, которые пугают поляков войной исключительно из политических соображений и ради повышения рейтингов», — отметил Навроцкий.

По словам президента, премьер-министр Польши Дональд Туск навредил стране своими заявлениями об ожидании конфликта с Россией в ближайшие месяцы и сомнениями в гарантиях НАТО. Он подорвал позицию своего государства среди союзников.

В сентябре Туск заявил, что ждет эскалации конфликта с Россией, в том числе на своей территории.