Встреча Путина и Уиткоффа продлилась около трех часов

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа завершилась. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Встреча закончилась», — процитировал его ТАСС.

Встреча стартовала примерно в 11:55 по московскому времени и заняла около трех часов. Она прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Собеседники обсудили не только украинское урегулирование, но и ситуацию на Ближнем Востоке, а также взаимоотношения России и США.

В начале переговоров Путин поинтересовался итогами встречи Уиткоффа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Осло. Американский представитель назвал их продуктивными и отметил сдвиги в сторону возможного прекращения боевых действий.

Также президент и дипломат затронули тему договоренностей между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизеля.