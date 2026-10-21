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    Встреча Путина и Уиткоффа продлилась около трех часов

    Фото: РИА «Новости»

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа завершилась. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Встреча закончилась», — процитировал его ТАСС.

    Встреча стартовала примерно в 11:55 по московскому времени и заняла около трех часов. Она прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

    Собеседники обсудили не только украинское урегулирование, но и ситуацию на Ближнем Востоке, а также взаимоотношения России и США.

    В начале переговоров Путин поинтересовался итогами встречи Уиткоффа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Осло. Американский представитель назвал их продуктивными и отметил сдвиги в сторону возможного прекращения боевых действий.

    Также президент и дипломат затронули тему договоренностей между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизеля.

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