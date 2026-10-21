Встреча Путина и Уиткоффа продлилась около трех часов
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа завершилась. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Встреча закончилась», — процитировал его ТАСС.
Встреча стартовала примерно в 11:55 по московскому времени и заняла около трех часов. Она прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Собеседники обсудили не только украинское урегулирование, но и ситуацию на Ближнем Востоке, а также взаимоотношения России и США.
В начале переговоров Путин поинтересовался итогами встречи Уиткоффа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Осло. Американский представитель назвал их продуктивными и отметил сдвиги в сторону возможного прекращения боевых действий.
Также президент и дипломат затронули тему договоренностей между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизеля.