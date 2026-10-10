Помощник президента России Юрий Ушаков 7 октября созвонился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, с которым они определили удобное окно для разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова привел ТАСС.

Уиткофф передал поздравления Путину от Трампа и добавил, что глава Белого дома хотел бы лично поздравить российского коллегу. С учетом рабочей поездки президента России в Туркменистан, решили, что лидеры созвонятся после его возвращения из командировки. Ради этого Трамп перенес некоторые свои планы.

Ушаков отметил, что в начале разговора американский лидер поздравил Путина с прошедшим днем рождения. Также передал привет от первой леди США Мелании Трамп.

Лидеры обсудили подготовку масштабных инициатив, в том числе поставки российских нефтепродуктов на американский рынок. Позже президенты выпустили заявления на эту тему.

Путин и Трамп обсудили перспективы украинского урегулирования, с учетом того, что Киев сорвал переговорный процесс. Российский лидер пообещал обдумать, как его возобновить, а Трамп — передать сигналы украинской делегации. Путин четко дал понять, что позиция РФ в отношении целей и задач СВО неизменна.

Ушаков отметил, что вскоре президенты могут одновременно посетить Китай и, возможно, смогут там пообщаться. Вероятно, речь идет о саммите АТЭС, который пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэн.

«Весьма насыщенный и, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку», — заявил Ушаков.

Ранее Путин раскрыл детали телефонного разговора с Трампом, который ранее назвал беседу с российским коллегой успешной.