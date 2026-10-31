Лавров: если Зеленский хочет встречи с Путиным, то ему нужно приехать в Москву

Если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Зеленским, то он должен приехать в Москву. Об этом по итогам совещания министров иностранных дел стран G20 заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передало РИА «Новости» .

«Президент Путин говорил, если он (Зеленский — прим. ред.) хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», — отметил Лавров.

Путин ранее пообещал обеспечить безопасность украинскому лидеру, если тот приедет в Москву для прямых переговоров. Просьбу Зеленского о прямом контакте с Путиным передали президент Финляндии и премьер-министр Норвегии в ходе телефонного разговора с российским президентом.

Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы лично с Путиным. Он заявил, что Украина готова к этой встрече, и лишь переговоры на высшем уровне могут сдвинуть переговоры с мертвой точки.