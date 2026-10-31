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    Для встречи с Путиным Зеленскому нужно приехать в Москву — Лавров

    Лавров: если Зеленский хочет встречи с Путиным, то ему нужно приехать в Москву

    Фото: РИА «Новости»

    Если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Зеленским, то он должен приехать в Москву. Об этом по итогам совещания министров иностранных дел стран G20 заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передало РИА «Новости».

    «Президент Путин говорил, если он (Зеленский — прим. ред.) хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», — отметил Лавров.

    Путин ранее пообещал обеспечить безопасность украинскому лидеру, если тот приедет в Москву для прямых переговоров. Просьбу Зеленского о прямом контакте с Путиным передали президент Финляндии и премьер-министр Норвегии в ходе телефонного разговора с российским президентом.

    Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы лично с Путиным. Он заявил, что Украина готова к этой встрече, и лишь переговоры на высшем уровне могут сдвинуть переговоры с мертвой точки.

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