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    Захарова заявила об очередной кампании Запада против России на фоне протестов

    Захарова: на Западе вой уличных сирен и взрывпакеты заглушили голос разума

    телеграм-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой
    Фото: телеграм-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой

    На Западе бездоказательно попытались обвинить Россию в беспорядках и массовых протестах в европейских странах, устроенных недовольными гражданами ЕС. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

    «Вой сирен на улицах или взрывпакеты заглушили последний тоненький голос разума. Я просто напомню, что в натовских странах мессенджер „Макс“ не работает, потому что с их телефонов в нем невозможно зарегистрироваться. Это очередная информационно-политическая кампания», — сказала дипломат.

    Ранее в Италии прошли массовые беспорядки — в полицию в Милане доставили более 300 человек, почти 50 из них арестовали. Пострадали свыше 110 правоохранителей. Вице-премьер и министр транспорта страны Маттео Сальвини сообщал, что власти направят в город 500 военных для обеспечения безопасности.

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