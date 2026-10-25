На Западе бездоказательно попытались обвинить Россию в беспорядках и массовых протестах в европейских странах, устроенных недовольными гражданами ЕС. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

«Вой сирен на улицах или взрывпакеты заглушили последний тоненький голос разума. Я просто напомню, что в натовских странах мессенджер „Макс“ не работает, потому что с их телефонов в нем невозможно зарегистрироваться. Это очередная информационно-политическая кампания», — сказала дипломат.

Ранее в Италии прошли массовые беспорядки — в полицию в Милане доставили более 300 человек, почти 50 из них арестовали. Пострадали свыше 110 правоохранителей. Вице-премьер и министр транспорта страны Маттео Сальвини сообщал, что власти направят в город 500 военных для обеспечения безопасности.