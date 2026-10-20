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    Трамп заявил о нежелании содержать Канаду, Мексику и Европу

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп снова заговорил о присоединении Канады, выступая перед сторонниками в Канзасе. Американский лидер заявил, что не желает больше содержать ни канадцев, ни Мексику, ни европейские страны, сообщил ТАСС.

    «Мы содержим все эти страны, а я не хочу их содержать. Кстати, это касается и Европы. Многих мест в Европе», — сказал Трамп.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты и Мексика близки к заключению крупного соглашения. Также он выразил уверенность, что Канада в будущем станет частью США. При этом глава Белого дома пообещал, что оставит ее жителям хоккей и гимн.

    Канадские власти не в восторге от заявлений Трампа. Премьер-министр Марк Карни ранее заявил, что готовился к американской военной операции против своей страны в течение года. Трамп отметился и на карте Google, где озеро Онтарио на американской стороне назвали «озером Америка».

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