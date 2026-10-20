Вэнс выступил против членства Украины в НАТО

НАТО не следует принимать Украину в свои ряды. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об этом в интервью 2way, сообщило РИА «Новости» .

Он напомнил, что у НАТО нет официального договора с киевским режимом. По мнению Вэнса, Украине не место в Североатлантическом альянсе.

«У нас нет формального союза с Украиной, насколько мне известно. Они не в НАТО, я не думаю, что они должны быть в НАТО», — сказал вице-президент.

Ранее Вэнс выступал за сокращение финансирования Украины со стороны США и призывал украинское командование сосредоточиться на обороне, учтя опыт прошлых неудачных операций. Переговоры по урегулированию конфликта, по информации вице-президента, сосредоточены вокруг двух основных нерешенных вопросов.