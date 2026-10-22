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    В России продлят оплачиваемые больничные по уходу за детьми

    Фото: РИА «Новости»

    Период оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком в России увеличат на 30 дней в год. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, сейчас родителям дают от 45 до 120 оплачиваемых дней в год. Конкретный срок зависит от заболевания и возраста ребенка.

    «Увеличим на 30 дней в год каждый из периодов и на этот же срок продлим финансовую помощь», — отметил Мишустин.

    Глава кабмина подчеркнул, что эта мера станет для семей дополнительной поддержкой.

    Сегодня правительство провело первое заседание в обновленном составе. Ранее указы о назначениях подписал президент России Владимир Путин.

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