В России продлят оплачиваемые больничные по уходу за детьми

Период оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком в России увеличат на 30 дней в год. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин .

По его словам, сейчас родителям дают от 45 до 120 оплачиваемых дней в год. Конкретный срок зависит от заболевания и возраста ребенка.

«Увеличим на 30 дней в год каждый из периодов и на этот же срок продлим финансовую помощь», — отметил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что эта мера станет для семей дополнительной поддержкой.

Сегодня правительство провело первое заседание в обновленном составе. Ранее указы о назначениях подписал президент России Владимир Путин.