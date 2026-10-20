Мишустин заявил о росте товарооборота между Россией и странами ШОС

Товарооборот России с ШОС в 2025 году превысил 30 триллионов рублей, а в первом полугодии этого года увеличился на 18%, причем основную часть расчетов вели в национальных валютах. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин, его процитировало РИА «Новости» .

Во вторник премьер-министр поучаствовал в заседании Совета глав правительств государств ШОС в Душанбе.

«Для России вопросы взаимодействия с участниками ШОС имеют особое значение. В прошлом году наш товарооборот со странами организации превысил 30 триллионов рублей. И в первом полугодии текущего года он вырос еще на 18%», — заявил Мишустин.

Он обратил внимание, что большая часть расчетов ведется в национальных валютах, при этом пять лет назад в них проходила только половина платежей. Все это указывает на приличный запас прочности для будущего продвижения и запуска взаимовыгодных проектов во всех областях.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал ШОС опорой многополярного мира и безопасности в Евразии.