Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры в начале ноября

Россия готова возобновить переговоры в трехстороннем формате в начале следующего месяца. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина спецпосланнику главы США Стиву Уиткоффу. Об этом сообщил ТАСС .

«Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины», — подчеркнул Ушаков.

Путин также рассказал спецпосланнику американского президента, что ВС РФ эффективно уничтожают украинские объекты ВПК.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжалась около трех часов. Они обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, а также взаимоотношения России и США.