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    Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры в начале ноября

    Ушаков: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры в начале ноября

    Фото: РИА «Новости»

    Россия готова возобновить переговоры в трехстороннем формате в начале следующего месяца. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина спецпосланнику главы США Стиву Уиткоффу. Об этом сообщил ТАСС.

    «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины», — подчеркнул Ушаков.

    Путин также рассказал спецпосланнику американского президента, что ВС РФ эффективно уничтожают украинские объекты ВПК.

    Ранее стало известно, что встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжалась около трех часов. Они обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, а также взаимоотношения России и США.

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