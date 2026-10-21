Лукашенко пошутил об исторически тесной связи Брянской области с Белоруссией

Связи Брянской области с Белоруссией настолько крепки, что непонятно, чей это регион. Президент республики Александр Лукашенко заявил об этом на встрече с губернатором Егором Ковальчуком, сообщило БелТА .

«Соседей не выбирают, они от Бога. Это удачный у нас сосед — Брянщина. Так же, как Псковская, Смоленская области. <…> Мы всегда жили нормально, жили вместе. Как я часто шучу в этом плане, еще надо разобраться, чья эта Брянская область. Это я в хорошем смысле говорю», — сказал Лукашенко.

Президент поблагодарил власти Брянской области за помощь пострадавшим белорусам при атаке украинских БПЛА на автомобили. Он призвал нарастить взаимный товарооборот так, чтобы он превысил миллиард долларов, а также сотрудничать в строительной, транспортной и агропромышленной сферах, организации детского отдыха и промпроизводстве.

Ранее Лукашенко пошутил над премьер-министром Армении Николом Пашиняном, опоздавшим на фотосессию лидеров стран СНГ.