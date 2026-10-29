Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос напрямую с Путиным — Сибига
Сибига: Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос напрямую с Путиным
Глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы напрямую с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова передало ИС «Вести».
По словам украинского главы МИД, только встреча на высшем уровне может придать переговорами новое качество. Зеленский готов обсуждать самые деликатные вопросы, подчеркнул Сибига.
«Мы хотим этой встречи и готовы к ней. По всей вероятности, только встреча Зеленского и Путина может внести новое качество в переговоры. Зеленский готов обсуждать самые сложные и чувствительные вопросы, в том числе территориальный», — заявил министр.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал скорую трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. Американский президент заверил, что США добиваются огромного прогресса на переговорах с Россией и Украиной.
Трамп добавил, что встреча может пройти не в очном формате. Но заверил, что пройдет она в ближайшее время.