Глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы напрямую с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова передало ИС «Вести» .

По словам украинского главы МИД, только встреча на высшем уровне может придать переговорами новое качество. Зеленский готов обсуждать самые деликатные вопросы, подчеркнул Сибига.

«Мы хотим этой встречи и готовы к ней. По всей вероятности, только встреча Зеленского и Путина может внести новое качество в переговоры. Зеленский готов обсуждать самые сложные и чувствительные вопросы, в том числе территориальный», — заявил министр.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал скорую трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. Американский президент заверил, что США добиваются огромного прогресса на переговорах с Россией и Украиной.

Трамп добавил, что встреча может пройти не в очном формате. Но заверил, что пройдет она в ближайшее время.