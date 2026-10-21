Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург и встретился с Дмитриевым

Утром 21 октября спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщило РИА «Новости».

Кортеж автомобилей с политиками уже покинул территорию аэропорта.

В Санкт-Петербург Уиткофф прилетел из Осло, где накануне состоялась его встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Ожидается, что теперь американский переговорщик представит результаты этих консультаций российскому лидеру Владимиру Путину.