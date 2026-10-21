Ушаков заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине

Ушаков: дело идет к завершению конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине близится к финалу. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ИС «Вести» о возможностях его завершения.

«Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому», — подчеркнул Ушаков.

Помощник главы государства также отметил, что украинский конфликт был основной темой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Ранее стало известно, что Ушаков назвал сроки и место нового раунда трехсторонних переговоров. Встреча представителей России, США и Украины может состояться в Абу-Даби уже в ноябре. Кто именно поедет на переговоры, пока неизвестно: состав делегации должен определить президент.