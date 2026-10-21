Путин начал переговоры с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

РИА «Новости»: Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце

Президент России Владимир Путин днем в среду в Санкт-Петербурге начал встречу со специальным посланником властей США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мероприятие проходит в Константиновском дворце. С российской стороны также участвуют помощник главы государства Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российский лидер поинтересовался у Уиткоффа результатом прошедших переговоров в Норвегии, а также поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за внимание к украинскому урегулированию.

Утром 21 октября Кирилл Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Пулково. До этого американский представитель посетил Осло, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями.

Ранее Трамп предупредил киевский режим о последствиях в случае отказа от мирного урегулирования.