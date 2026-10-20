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    Замашки колонизаторов. Посольство России ответило на слова Каллас об Арктике

    Посольство РФ: слова Каллас по Арктике проявили неоколониальный менталитет ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Российские дипломаты раскритиковали попытки Брюсселя помешать взаимодействию других государств в Арктике, обвинив Евросоюз в колониальных амбициях. Об этом говорится в заявлении посольства России в Великобритании, опубликованном в телеграм-канале.

    «Интервью [главы дипломатической службы Евросоюза] Каи Каллас газете The Times обнажает неоколониальный менталитет ЕС: вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель, движимый бессильной яростью, стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», — отметили в диппредставительстве.

    До этого Каллас призывала не допустить, чтобы Россия и Китай установили контроль над новым морским маршрутом. Кроме того, заявляла, что ЕС будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути.

    Ранее посольство России в Великобритании сообщало, что Лондон наращивает военное присутствие в Арктике. Дипломаты подчеркнули, что неарктическое государство удваивало размещение своих войск в регионе, где у него нет территории, причем под ложным предлогом — необходимостью обороны.

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