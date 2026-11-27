НАТО тоже желает завершения конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на мероприятии в Мар-а-Лаго, его слова передало РИА «Новости» .

«Я думаю, [президент РФ Владимир] Путин хотел бы, чтобы война закончилась. Я в это верю… Думаю, другая сторона тоже хочет, чтобы она закончилась. И могу сказать вам, что НАТО хотел бы, чтобы она закончилась», — заявил американский президент.

Трамп самостоятельно внес изменения в текст совместного заявления с генсеком НАТО Марком Рютте по Украине. В новую версию глава Белого дома добавил предостережение в сторону Украины. В первоначальной версии Трамп и Рютте предостерегали только Россию от эскалации конфликта.

Трамп и Рютте встретились в Мар-а-Лаго и обсудили мировые конфликты. По признанию сторон, встреча вышла продуктивной.