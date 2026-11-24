Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia за сутки подскочила более чем на 950 миллиардов долларов после восстановления Дженсена Хуанга в должности генерального директора. Об этом сообщила газета The Guardian .

Акции Nvidia выросли в цене на 31,48% — до 165,05 доллара. Таким образом, капитализация составила 3,985 триллиона долларов против 3,031 триллиона торговым днем ранее. Прирост составил 954 миллиарда долларов.

Nvidia оказалась на втором месте в списке крупнейших компаний мира, уступив лишь Apple.

Хуанга вернули на пост гендиректора и вновь ввели его в совет директоров 23 ноября. Сам Хуанг назвал большой честью возвращение в Nvidia.