Учения финских военно-морских сил с участием американских морпехов начнутся в Финляндии 25 ноября и продлятся до 4 декабря. Подробности сообщило РИА «Новости» .

Маневры ВМС под названием Narrow Waters 26-2 пройдут в Финском заливе и на юге страны. В них примут участие 3,5 тысячи военнослужащих, включая подразделение корпуса морской пехоты США.

В тренировках примет участие армейская авиация, беспилотники и корабль военно-морских сил Эстонии. Военные отработают совместные операции в Балтийском море и на его побережье.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул, что учения НАТО носят не оборонительный, а наступательный характер. Альянс готовится к войне, а не к миру, и увеличивает военный бюджет.