Ядерное оружие — это дамоклов меч, нависший над человечеством. Его нужно запретить и ликвидировать. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин, его процитировало РИА «Новости» .

«Ядерное оружие — это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Его необходимо полностью запретить и уничтожить, чтобы в конечном итоге построить мир, свободный от ядерного оружия», — сказал политик.

На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне началась трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Во время диалога политики намерены затронуть множество вопросов, включая сотрудничество и влияние на международную обстановку.

Как отметил помощник Путина Юрий Ушаков, на переговорах вряд ли пропустят украинский вопрос.