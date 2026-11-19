В теме урегулирования конфликтов у США, России и Китая есть много совпадающих интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с американским и китайским коллегами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, его процитировала пресс-служба Кремля.

«У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, включая и конфликт на Украине», — сказал он.

Путин обратил внимание, что накануне уже говорил на эту тему с Си Цзиньпином. Сегодня по инициативе Трампа уделили этому много внимания на двусторонней встрече. Также российский лидер предложил коллегам обсудить тему глобальных и региональных связей.

Российский, американский и китайские лидеры встретились на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Такая встреча трех глав государств состоялась впервые.