Мерцу озвучили неутешительные новости после его заявления об Украине
Боуз: молодежь в ФРГ требует отставки хвастающегося поддержкой Украины Мерца
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о лидерстве ФРГ в поддержке Украины. Свою точку зрения он выразил в соцсети X.
Боуз напомнил главе кабмина Германи о массовых протестах внутри страны и требованиях демонстрантов отправить Мерца в отставку.
«Пока Мерц хвастается поддержкой Украины, молодежь выходит на улицы, протестуя против роста стоимости жизни, возвращения призыва и планов милитаризации. Среди их требований есть маленькая деталь — отставка Мерца», — подчеркнул журналист.
Днем ранее Мерц объявил, что Германия стала крупнейшим спонсором Украины. По его словам, ФРГ регулярно поставляет системы ПВО, беспилотники, артиллерию, боеприпасы и дальнобойное оружие.
В тот же день в нескольких немецких городах прошли массовые акции против милитаризации. В Гамбурге участники молодежного движения Gen Z regelt потребовали отставки канцлера.
Ранее дипломат Родион Мирошник уличил Мерца в желании получить больше «откатов» от помощи Украине.