Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о лидерстве ФРГ в поддержке Украины. Свою точку зрения он выразил в соцсети X .

Боуз напомнил главе кабмина Германи о массовых протестах внутри страны и требованиях демонстрантов отправить Мерца в отставку.

«Пока Мерц хвастается поддержкой Украины, молодежь выходит на улицы, протестуя против роста стоимости жизни, возвращения призыва и планов милитаризации. Среди их требований есть маленькая деталь — отставка Мерца», — подчеркнул журналист.

Днем ранее Мерц объявил, что Германия стала крупнейшим спонсором Украины. По его словам, ФРГ регулярно поставляет системы ПВО, беспилотники, артиллерию, боеприпасы и дальнобойное оружие.

В тот же день в нескольких немецких городах прошли массовые акции против милитаризации. В Гамбурге участники молодежного движения Gen Z regelt потребовали отставки канцлера.

Ранее дипломат Родион Мирошник уличил Мерца в желании получить больше «откатов» от помощи Украине.