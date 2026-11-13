В японском городе медведь полакомился хурмой возле автобусной остановки
Медведь ночью залез на дерево с хурмой возле автобусной остановки в городе Хатиодзи в округе Токио. Об этом сообщил FNN.
Камера засняла, как зверь устроил себе пир неподалеку от остановки. На дереве остались следы его когтей, рядом были разбросаны остатки фруктов.
«В Хатиодзи установлены ловушки, а расположенная неподалеку школа предупреждена», — отметил телеканал.
В горной местности японского города в последнее время часто замечают медведей. Жителей призвали проявлять осторожность.
В ночь на 10 ноября этом районе также обнаружили следы азиатского черного медведя, а 11 ноября в расположенном неподалеку городе Одзу заметили следы когтей на дереве с хурмой.
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