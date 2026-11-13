В японском городе медведь полакомился хурмой возле автобусной остановки

Медведь ночью залез на дерево с хурмой возле автобусной остановки в городе Хатиодзи в округе Токио. Об этом сообщил FNN .

Камера засняла, как зверь устроил себе пир неподалеку от остановки. На дереве остались следы его когтей, рядом были разбросаны остатки фруктов.

«В Хатиодзи установлены ловушки, а расположенная неподалеку школа предупреждена», — отметил телеканал.

В горной местности японского города в последнее время часто замечают медведей. Жителей призвали проявлять осторожность.

В ночь на 10 ноября этом районе также обнаружили следы азиатского черного медведя, а 11 ноября в расположенном неподалеку городе Одзу заметили следы когтей на дереве с хурмой.

Ранее медведь со сломанной лапой вышел к людям на Сахалине. Он попытался напасть на супружескую пару, но ее защитили две собаки. Пока питомцы отвлекали хищника, мужчина взял ружье и выстрелил в него. В итоге агрессивное животное ушло в лес, но обе собаки погибли.