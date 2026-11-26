Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте на встрече во Флориде обсудили конфликты на Ближнем Востоке и Украине. Совместное заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Встреча была весьма продуктивной. Главными темами стали война между Россией и Украиной, конфликт в Иране», — указали в документе.

Также стороны обсудили рекордные достижения, которых удалось достичь на саммитах в Гааге и Анкаре.

Рютте прибыл с визитом в США на фоне осуждения инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Генсек заявлял, что страны НАТО пока не поддерживают вступление Украины в альянс. Вопросы военного присутствия блока у российских границ должны решаться только странами-членами.

Спецпосланник и зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что США разработали подход к украинскому урегулированию после встречи с российской стороной.