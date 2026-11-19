На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС украинский вопрос стал основной темой. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, его процитировал ТАСС .

У политика спросили, можно ли утверждать, что основная тема на переговорах была посвящена Украине.

«Можно сказать, да», — заявил он.

Двусторонние переговоры Трампа и Путина состоялись в Центре международных обменов в Шэньчжэне. До этого оба лидера приняли участие в пленарном заседании саммита АТЭС.

Американский лидер дважды заявил, что рад видеть Путина. Также он назвал российского коллегу своим другом, поприветствовал его крепким рукопожатием и что-то сказал на ухо. Глава Белого дома подчеркнул, что у него сложились с Путиным отличные отношения и они давно знают друг друга.