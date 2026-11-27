Президент США Дональд Трамп самостоятельно внес изменения в текст совместного заявления с генсеком НАТО Марком Рютте по Украине. Об этом написала газета Politico .

После встречи в Мар-а-Лаго Белый дом и НАТО опубликовали документ, в котором предостерегали Россию от эскалации конфликта на Украине, а также подчеркнули необходимость как можно быстрее достичь мирного урегулирования.

Спустя несколько часов Трамп опубликовал сообщение в своей соцсети, в котором появились предостережения и в сторону Украины. Таким образом американский президент самостоятельно изменил тон и содержание ранее утвержденного послания.

«Представитель НАТО <…> сообщил, что первоначальный вариант документа был официально согласован обеими сторонами, — это означает, что Трамп внес изменения в одностороннем порядке», — указало издание.

Трамп и Рютте во Флориде обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Стороны обсудили рекордные достижения, которых достигли на саммитах в Гааге и Анкаре.