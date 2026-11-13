Основателя Nvidia вызвали в сенат из-за публикаций о любовнице-шпионке

Хуанга вызвали в сенат США из-за публикаций о любовнице — китайской шпионке

Основателю Nvidia Дженсену Хуангу направили приглашение на открытые слушания, посвященные публикациям о его предполагаемой связи с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с разведкой Китая. Об этом сообщил председатель комитета сената Соединенных Штатов по банковским делам Тим Скотт в соцсети Х .

«Я пишу с просьбой о том, чтобы вы добровольно предстали перед комитетом по банковским, жилищным и городским делам 3 декабря 2026 года», — обратился сенатор к Хуангу.

Он приложил ссылки на статьи в The New York Times и The Wall Street Journal и добавил, что они вызывают серьезную обеспокоенность в сфере национальной безопасности.

Авторы публикаций утверждают, что Хуанг поддерживал романтические отношения с женщиной, якобы была завербованной спецслужбами КНР.

Накануне бизнесмена отправили в отставку с поста гендиректора основанной им компании Nvidia. Поводом послужили эти же статьи.