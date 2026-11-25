Грузовой автомобиль с нефтепродуктами перевернулся на кольцевой трассе в Каире. Погибло не менее 30 человек, минимум 15 пострадали, сообщили в Минздраве Египта в беседе с РИА «Новости» .

Авария произошла над тоннелем Тен в районе Варрак.

«По предварительным оценкам, пострадали 15 человек, число жертв возросло до 30», — отметили в министерстве.

Пострадавших развезли по больницам Зайеда, Имбабы и Варрака. Ближайшие медучреждения привели в повышенную готовность.

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