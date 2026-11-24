Мощный взрыв прогремел недалеко от здания администрации губернатора города Мета в центре Вильявисенсио в Колумбии. Об этом сообщила газета La Tercera .

По ее данным, взорвался автомобиль. Пострадали по меньшей мере 19 человек.

«Взрыв повредил здание правительственного ведомства и вызвал тревогу среди жителей района», — отметили журналисты.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья связал произошедшее с наркокартелями. Он также исключил возможность начала переговоров с этими группировками.

«Пусть будет совершенно ясно: в этом правительстве не будет никакого диалога с наркотерроризмом», — подчеркнул лидер страны.

По его словам, преступники с помощью взрыва хотели запугать администрацию и заставить ее отказаться от своей политики в области безопасности.

Ранее ЧП произошло во вьетнамском кафе в Ханое. В заведении на первом этаже прогремел взрыв, погибли три человека. В результате здание кафе разрушилось, пострадали соседние дома.