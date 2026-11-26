Европейский «цветущий сад» начинает загнивать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова «Диалог во имя будущего».

По словам Лаврова, западная политика заключается в отказе учитывать интересы потенциального партнера.

«В этом саду, наверное, раньше все по-настоящему цвело, но любой цветок начинает загнивать. Там сейчас эта стадия наступила», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее Сергей Лавров выступил против участия ЕС в переговорах по Украине. По его словам, европейские политики говорят о желании обсуждения, но их плохие манеры и намерения помешают дипломатическому процессу.