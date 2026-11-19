Россия входит в список ведущих мировых экономик. На это обратил внимание российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита АТЭС, его процитировало РИА «Новости» .

«Как результат, за три последних года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%, и по паритету покупательной способности наша страна уверенно входит в число ведущих экономик мира», — сказал глава государства.

Пленарное заседание — главное событие форума. Среди его участников — председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС, а также главы прибывших на форум делегаций.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проводят в Шэньчжэне (Китай) 18–19 ноября. В АТЭС состоят 21 страна АТР, в том числе Россия.

Во второй день саммита Владимир Путин и Дональд Трамп снова поприветствовали друг друга рукопожатием.