360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    При атаке на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек

    Reuters: в аэропорту Эр-Рияда при ракетной атаке погибли 12 человек и 300 ранены

    Фото: РИА «Новости»

    Третье за неделю нападение на международный аэропорт Эр-Рияда обернулось гибелью 12 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

    Управление гражданской авиации Саудовской Аравии объявило о 12 погибших, включая четырех местных жителей, двух граждан Бангладеш, по одному выходцу из США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта. Ранены более 300 человек. Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

    Источники, знакомые с ситуацией, в том числе два западных чиновника, сообщили, что жертв могло быть больше. Удар нанесен без предупреждения, система оповещения Саудовской Аравии не успела отреагировать и запустить сигнал тревоги.

    Субботняя атака на аэропорт Эр-Рияда стала третьей за неделю, ответственность за нее взяли хуситы. Все рейсы перенаправили на другие аэродромы. Работа хаба, обслуживающего город с населением около восьми миллионов человек, временно приостановлена.

    Читайте также

    Нетаньяху заявил, что пилот и пассажиры Flydubai предотвратили глобальную авиакатастрофу

    Бывший финский депутат высказал страшное предположение о ядерном оружии в Финляндии

    США официально вышли из антикоррупционной организации Совета Европы

    Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы США от Ирана

    White House

    Пентагон утроит расходы бюджета на секретную программу ПРО «Золотой купол»

    Глава МИД Франции в шутку обвинил Россию и Китай в отключении микрофона

    Мощные взрывы прогремели в столице Йемена

    Трамп заявил о согласии Зеленского сократить удары по российским НПЗ

    Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Вучич передал власть Брнабич. Кто теперь управляет Сербией?

    Thomas Trutschel/Photothek Media Lab

    Токаев вручил медали трем выжившим на учениях на Каспии морякам

    пресс-служба президента Республики Казахстан

    Папа римский назвал смертную казнь недопустимой

    В США медвежонок пробрался в дом через дверцу для собак и устроил переполох