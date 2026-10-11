При атаке на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек

Reuters: в аэропорту Эр-Рияда при ракетной атаке погибли 12 человек и 300 ранены

Третье за неделю нападение на международный аэропорт Эр-Рияда обернулось гибелью 12 человек. Об этом сообщило агентство Reuters .

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии объявило о 12 погибших, включая четырех местных жителей, двух граждан Бангладеш, по одному выходцу из США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта. Ранены более 300 человек. Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

Источники, знакомые с ситуацией, в том числе два западных чиновника, сообщили, что жертв могло быть больше. Удар нанесен без предупреждения, система оповещения Саудовской Аравии не успела отреагировать и запустить сигнал тревоги.

Субботняя атака на аэропорт Эр-Рияда стала третьей за неделю, ответственность за нее взяли хуситы. Все рейсы перенаправили на другие аэродромы. Работа хаба, обслуживающего город с населением около восьми миллионов человек, временно приостановлена.