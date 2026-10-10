Взрыв прогремел в международном аэропорту Эр-Рияда

Reuters: несколько человек получили ранения при взрыве в аэропорту Эр-Рияда

Прогремевший взрыв международном аэропорту Эр-Рияда ранил несколько человек. Об этом со ссылкой на очевидцев и источники в экстренных службах Саудовской Аравии сообщило агентство Reuters .

По словам собеседников журналистов, все пострадавшие находились на территории аэропорта. В воздушную гавань прибыли более 10 машин скорой помощь.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии в комментарии 360.ru заявили, что пока не располагают данными о пострадавших при взрыве россиянах в аэропорту Эр-Рияда. Там отметили, что сейчас уточняют сведения у операторов, которые работают в этом направлении.

«Российский турпоток в Саудовскую Аравию остается небольшим, направление пока не относится к массовым», — пояснили в пресс-службе.

Взрыв в аэропорту Эр-Рияда произошло на фоне усиления ракетных ударов по Саудовской Аравии со стороны йеменских хуситов.

Воздушная гавань на этой неделе уже дважды подвергалась массированным бомбардировкам, в которых погибли три человека, еще несколько получили ранения.

Группировка йеменских хуситов предупредила международные авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, подчеркнув, что теперь это зона боевых действий.

Так они ответили на решение страны поддержать правительственные войска Йемена, наачавшие наступления на позиции группировки.

В минувшую пятницу, 9 октября, Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии объявило, что жертвами двух ракетных атак на международный аэропорт Эр-Рияда стали три человека.

Там подчеркнули, что ударам подверглись инфраструктура воздушной гавани и самолет национальных авиалиний.